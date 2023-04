Zieke Dylan Teuns kan titel in Waalse Pijl niet verdedigen, maar blijft hopen op Luik: “En anders focus op de Tour”

Geen nieuwe romance met de Maagd van La Sarte op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl. Ook een flirt met de Oude Dame, genaamd Luik-Bastenaken-Luik, is hoogst twijfelachtig. Moeilijke tijden zijn het voor Dylan Teuns (31). “Hem 100% opnieuw gezond krijgen is nu onze eerste prioriteit.”

Een laatste bloedcontrole, gisterochtend, sloot de deur definitief voor de Waalse Pijl. Teuns blijkt onvoldoende hersteld van de hardnekkige griep die hem ook al weghield uit de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Een week lang zag hij af als een paard. Keel, koorts, maag, darmen - we besparen u de details. “Zondag was de koorts alvast geweken”, aldus Rik Verbrugghe, zijn ploegleider bij Israel-Premier Tech. “Maar echt fit voelt hij zich niet.

Fietsen zat er tot dusver ook niet in. In de gegeven omstandigheden heeft koersen dan ook geen zin.” Na ultiem overleg met renner en teamdokters werd de knoop doorgehakt. De ploeg hoopt (al was het maar een ‘halve’) Teuns alsnog te recupereren tegen zondag, in Luik-Bastenaken-Luik. “Maar hem 100% opnieuw gezond krijgen is nu onze eerste prioriteit.”

Quote Dylan is ontgoo­cheld en dat hoeft niet te verbazen. Dit waren zijn grote doelen, de koersen waarin hij goed wilde presteren. Rik Verbrugghe, ploegleider Israel-Premier Tech

Daarmee dreigt het klassieke voorjaar van Teuns erop te zitten nog voor het goed en wel was begonnen. Voorlopig pikte hij enkel de Ronde van Vlaanderen (37ste) mee. Enorm contrast met zijn succesvolle lente van twaalf maanden geleden, die hem naast een zege in de Waalse Pijl ook toptienplaatsen opleverde in ‘De Ronde’ (zesde), Amstel Gold Race (tiende), Brabantse Pijl (achtste) en Luik-Bastenaken-Luik (zesde). “Hij is ontgoocheld en dat hoeft niet te verbazen”, zegt Verbrugghe. “Dit waren zíjn grote doelen, de koersen waarin hij goed wilde presteren. Maar als je ziek bent (geweest) kun je er moeilijk iets van maken.”

Dylan Teuns in de Ronde van Vlaanderen, voorlopig zijn laatste wedstrijd.

Voor een goed begrip: Teuns’ afmeldingen heeft niets te maken met de relatiebreuk die hij te verwerken kreeg. Uiteraard sleept(e) hij zich door een moeilijke periode en is zo’n proces puur menselijk gezien pijnlijk, ook al gaan beide partijen netjes en respectvol met elkaar om. “Ziek zijn doet daar uiteraard geen deugd aan. Maar mentaal stelt hij het al bij al vrij goed”, vindt Verbrugghe, zonder in detail te treden. Alle privéproblemen ten spijt, is Teuns naar verluidt al die tijd maniakaal blijven doorwerken. “Conditioneel was er niks aan de hand. Dat maakt het dubbel zo jammer.”

Al redelijke dosis pech gehad

2023 is tot dusver niet Teuns’ jaar, zoveel is zeker. Verbrugghe: “Hij heeft al een redelijke dosis pech achter de rug. In de Ster van Bessèges viel hij twee keer in drie dagen, met een spierscheur in het bovenbeen tot gevolg. Daardoor miste hij het Vlaamse openingsweekend en moest hij even wat gas terugnemen en heropbouwen richting Ronde van Catalonië.”

Zonder grote uitschieters metselde Teuns daar een solide basis waarop hij klassiek leek te kunnen voortbouwen. “Alleen zijn vertrouwde explosiviteit ontbrak nog. Maar die zat eraan te komen, zeker na de Ronde van Vlaanderen. Tot hij ziek werd, natuurlijk.”

Quote In mei trekken Dylan en de rest van de 'long list’ voor de Tour drie weken op hoogtesta­ge naar Andorra. Rik Verbrugghe

De boel forceren heeft geen zin, beseft Verbrugghe. “Van iemand die ziek of geblesseerd is, kan je geen topprestaties verwachten. We gaan Dylan nu zo goed mogelijk proberen klaar te stomen voor het volgende seizoensluik.”

Of dat eventueel een korte verlenging van het voorjaar inhoudt? “Mogelijk. Op dit moment ligt alles open en bekijken we het van dag tot dag. Maar zijn focus lijkt me nu toch vooral richting Rondes van Zwitserland en Frankrijk te verschuiven. Eerst trekken we in mei met onze ‘long list’ voor de Tour drie weken op stage naar Andorra - een deel op Pica Maia, Pas de la Casa, op 2400 meter, jongens die moeilijker omgaan met grote hoogte vierhonderd meter lager.”

In de tweede etappe van de Ruta del Sol behaalde Teuns in Alcalá la Real zijn tot dusver beste resultaat van 2023: zevende.