Zieke Cian Uijtdebroeks niet meer van start gegaan in Tour of the Alps

Pidcock is na lichte hersen­schud­ding klaar voor Amstel en Ardennen: “Winnen? Dat moet kunnen”

Is er, naast Tadej Pogacar, voor het eerst sinds de Ronde van Vlaanderen ook weer bij: Tom Pidcock. Pidcock is de winnaar van de Strade Bianche. Hij moest passen voor Milaan-Sanremo, werd 52ste in de Ronde van Vlaanderen en is helemaal terug waar hij moet zijn voor de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.