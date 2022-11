ZESDAAGSE GENT. Opvallende tendens: ook De Vylder en Ghys vestigen nieuw baanrecord

Koers kort KOERS KORT. Tom Pidcock hervat crosssei­zoen in Merksplas - Nizzolo breekt sleutel­been op training

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) start zijn nieuwe seizoen in het veld komend weekend. De wereldkampioen showt dan voor het eerst zijn regenboogtrui in de Superprestige in Merksem. Daags nadien start hij ook in de Wereldbeker in Overijse. Dat maakte de renner vandaag zelf bekend via Twitter.

13 november