ZESDAAGSE GENT. Havik en Van den Bossche beginnen als leiders aan slotdag, Keisse en De Buyst volgen op één ronde

Wielrennen Verbonden door het noodlot en voortaan ook door hun trouwdatum: Fabio Jakobsen en Dylan Groenewe­gen traden op zelfde dag in huwelijks­boot­je

Oktober en november zijn dé huwelijksmaanden bij uitstek in het peloton. Ook in Nederland: daar trouwde Fabio Jakobsen met Delore Stougje. Opvallend: Dylan Groenewegen zei op dezelfde dag - 29 oktober - “ja" aan zijn vriendin Nine Storms. De twee koppels deelden recent beelden van hun huwelijksdag. Jakobsen en Groenewegen hebben uiteraard een geschiedenis. De eerste ontsnapte aan de dood toen hij in een sprint in de Ronde van Polen in 2020 in aanraking kwam met Groenewegen.

3 november