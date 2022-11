ZESDAAGSE GENT. De Vylder en Ghys ook na dag vier nog steeds aan de leiding

Veldrijden Eli Iserbyt kan weer crossen: “Structu­reel kan ik de blessure niet slechter maken”

Eli Iserbyt komt vrijdag aan de start van de cross in Niel en zondag neemt hij deel in de Nederlandse Beekse Bergen. De beslissing komt er na een MRI-scan van de rug woensdag in een ziekenhuis in Antwerpen. Onderzoek was nodig nadat Iserbyt opgaf tijdens het Europees veldritkampioenschap in Namen. Iserbyt klaagde toen over gevoelloosheid in het linkerbeen.

