ZESDAAGSE GENT. De Vylder en Ghys leiden met nieuw record de dans na dag twee, Van den Bossche en Havik volgen in zelfde ronde

Wielrennen KOERS KORT. “Van Aert, Van der Poel en Pidcock starten naar alle waarschijn­lijk­heid in veldrit Hulst”

Annemiek van Vleuten wil in haar laatste seizoen opnieuw alle grote rondes rijden. De 40-jarige Nederlandse heeft in ieder geval de Giro en de Tour op haar programma staan, en is ook van plan mee te doen aan de Vuelta. De Spaanse etappekoers voor vrouwen wordt komend jaar in mei verreden en telt dan zeven in plaats van vijf ritten.

5 november