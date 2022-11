ZESDAAGSE GENT. Aangeslagen Stijn Steels afgevoerd na zware crash in ploegkoers - Later sneuvelt baanrecord

EK Veldrijden Een Belgisch ‘blok’ tegen Van der Haar op EK veldrijden? “Het enige wat we zouden kunnen doen is hem van de fiets rijden. Alleen mag dat niet”

Dé manier om ‘het gevaar-Van der Haar’ zondag op het EK in Namen te neutraliseren? “Voor één keer een Belgisch blok vormen”, wierp bondscoach Sven Vanthourenhout op in onze vrijdagkrant. Het thema kwam uitvoerig ter sprake op de laatste persconferentie van Iserbyt en co. in het Ibis Hotel Namur.

