Zenuwslopende beelden vanuit ploegwagen Jumbo-Visma: “Het is écht niet te zien op de finishfoto”

Wielrennen Sterke Teuns mist de beslissen­de move: “Frustre­rend dat ik er net niet bij geraak”

14 april Dylan Teuns reed een sterke koers, maar onze landgenoot kon net niet z’n wagonnetje aanpikken bij Pidcock en Van Aert. “De conditie is goed en ik heb me gesmeten. Op de Hertsstraat zat ik net iets te ver om mee te schuiven. Bij elke passage zat ik goed gepositioneerd, behalve bij de laatste beklimming. Alle renners leken me sterk, dus ik had niet gedacht dat daar een gat zou vallen. Op de Moskesstraat speelde ik alles of niets en strandde ik op zo’n 10 meter. Frustrerend.” Teuns kan wel met vertrouwen toeleven naar de Amstel en de Ardennenkoersen. “De vorm is goed, maar in de komende koersen hoop ik een zege of podiumplaats uit de brand te slepen.”