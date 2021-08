Zelfs brand langs parcours kan Evenepoel niet afstoppen tijdens solo van 60 kilometer: “Dacht dat mijn koers gedaan was”

De Druivenkoers gold dit jaar als generale repetitie voor het WK op de weg in september, want onderweg lagen enkele hellingen die ook dan op het parcours liggen. Het zorgde ervoor dat een sterk deelnemersveld naar Overijse afzakte - onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Kasper Asgreen, Marc Hirschi en Tim Wellens tekenden present.

Deceuninck-Quick.Step beschikte op papier over het sterkste blok en deed waar het zo goed in is: een overwichtssituatie creëren. Op iets meer dan 60 kilometer van het einde deed ‘The Wolfpack’ de koers een eerste keer ontploffen. Evenepoel, Alaphilippe en Asgreen geraakten voorop met onder meer Wellens.

Een lang leven was dat groepje niet beschoren, want al snel trok Evenepoel alleen op pad. Onze landgenoot bouwde in geen tijd een voorsprong van 40 seconden uit, in het peloton knapten Lotto Soudal en Alpecin-Fenix het leeuwendeel van het werk op. Dat rendeerde ook, want het peloton leek Evenepoel weer te gaan inrekenen. Al gebeurde dat iets abrupter dan voorzien...

Brand langs parcours

Op iets minder dan 30 kilometer van het einde moest Evenepoel namelijk plots halthouden - een wagen langs het parcours had vuur gevat en moest door de brandweer geblust worden. Evenepoel sakkerde, ging erbij zitten maar trok zich een kwartiertje later toch weer op gang. Het peloton werd in toom gehouden zodat de koploper weer met een bonus van 35 seconden kon vertrekken.

Het ritme helemaal kwijt zou je denken, maar de onderbreking leek Evenepoel zelfs deugd gedaan te hebben. Hij breidde z'n voorsprong gestaag verder uit - mede door het afstoppingswerk van z’n ploegmaats in de achtervolging. Evenepoel verteerde ook de laatste beklimmingen zonder problemen en rondde z'n solo van 60 (!) kilometer succesvol af. Ploegmaat Honoré maakte het feestje compleet door zelf als tweede te eindigen, voor Aimé De Gendt.

Voor Evenepoel is het na twee ritzeges en het eindklassement in de Ronde van Denemarken de vierde overwinning in twee weken tijd. Voor de start gaf ie aan voor z'n WK-ticket te zullen vechten. En of hij woord gehouden heeft - hoe kan bondscoach Sven Vanthourenhout hier omheen?

Evenepoel: “Zonder team was het vandaag niet gelukt”

Remco Evenepoel kan weer een straffe solo aan z’n intussen indrukwekkende lijstje toevoegen, al leek een brand onderweg roet in het eten te gooien. “Ik dacht dat mijn koers toen gedaan was”, klonk het na de wedstrijd. “Maar ik zat zo vol adrenaline, dat ik als een raket weer vertrokken ben. Op de S-bocht reed ik door een muur van geluid, dat werkte supermotiverend. Het gaf me extra kracht en vleugels om er in blijven te geloven.”

Evenepoel lijkt na z'n triomf in Denemarken en deze knalprestatie in de Druivenkoers stilaan weer naar z'n beste niveau toe te groeien. “Als je niet goed bent, kun je geen 60 kilometer alleen rijden", aldus Evenepoel, die na de aankomst bijzonder emotioneel was. “Alles kwam een beetje samen: eindelijk weer het gevoel hebben dat het eruit komt, de weg om op dit niveau terug te keren, het gevecht voor een WK-ticket... Ook voor het team een emotioneel moment. Zonder hen was het vandaag trouwens niet gelukt, want ze deden geweldig afstoppingswerk.”

Hij vernoemde het al: de strijd voor een plekje op het WK in eigen land in september. Als kandidatuur kan dit nummer tellen. “Het is nog een maand”, bleef Evenepoel op de vlakte. “In die periode kunnen andere jongens nog mooie prestaties neerzetten. Als de bondscoach voor iemand anders kiest, zal ik me daarbij neerleggen. Het zou het einde van de wereld niet zijn, maar ik droom er natuurlijk wel van om een WK in eigen land te kunnen rijden.”

