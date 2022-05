Zege van Gilbert helpt Lotto-Soudal weinig vooruit op World Tour-ranking

WielrennenLotto-Soudal pakte zondag zijn veertiende zege van het seizoen . Dat is knap, maar de puntenoogst blijft verre van voldoende om de komende drie seizoenen het etiket van WorldTour-ploeg te krijgen plus startrecht te hebben in alle grote wedstrijden.

Met de eindzege in de Vierdaagse van Duinkerke zorgde Philippe Gilbert voor de veertiende seizoenszege van Lotto-Soudal. De Belgische ploeg staat daarmee op de vierde plaats in het ploegenklassement qua zeges. Enkel Team UAE (22), Quick-Step Alpha Vinyl (20) en Ineos-Grenadiers (20) doen voorlopig beter in 2022.

Mooi, maar in het andere klassement zit de ploeg van John Lelangue nog steeds in vieze papieren. In de ranking over de periode 2020-2022 die bepaalt welke achttien ploegen vanaf 2023 nog tot de WorldTour behoren, blijft Lotto-Soudal bivakkeren op de twintigste plaats. Dankzij de 220 punten (eindzege plus ritwinst) van Philippe Gilbert in Duinkerke kruipt Lotto-Soudal dichter bij de negentiende plaats, maar de kloof met de veilige achttiende plaats blijft duizend punten bedragen. Ter verduidelijking: duizend punten is het equivalent van vijf eindzeges in de Vierdaagse van Duinkerke of tien ritzeges in de Giro. Caleb Ewan weet dus wat hem te doen staat.

Volledig scherm Caleb Ewan (centraal) moet voor WorldTour-punten zorgen in de Giro © AFP

Op de achttiende plaats prijkt nu Team BikeExchange. De Australische ploeg kan in mei echter een grote sprong maken als Simon Yates - volgens de verwachtingen - een goed eindklassement scoort in de Giro. De eindzege in Italië levert 850 punten op. De derde plaats - het resultaat van Yates in 2021 - is ook nog goed voor 575 punten. Qua aantal zeges doet Lotto-Soudal het dus meer dan goed, maar de puntenoogst moet dringend naar omhoog wil het zijn etiket van WorldTour-ploeg behouden. Als Lotto-Soudal aan het einde van dit seizoen niet bij de beste achttien ploegen over de periode 2020-2022 behoort, moet het hopen dat het van de overige ploegen het meeste punten heeft gescoord in dit seizoen, wat hen in 2023 recht geeft op een wildcard in alle WorldTour-wedstrijden. Voorlopig lukt dat met 3.015 punten, maar TotalEnergies zit hen met 2.907 punten op de hielen.

Bovenaan verstevigt Quick-Step Alpha Vinyl de koppositie dankzij de ritwinst van Mark Cavendish. Ook Alpecin-Fenix (zevende) en Intermarché - Wanty Gobert (veertiende) blijven door de goeie prestaties van respectievelijk Mathieu van der Poel en Biniam Girmay status quo en zijn quasi zeker van hun WorldTour-ticket voor de periode 2023-2025, wat hen de garantie geeft op het etiket van WorldTour-team en startrecht in alle grote koersen. (BVDC)

Volledig scherm Cavendish won de derde etappe in de Giro © ANP / EPA

De stand op 9 mei

1. Quick-Step Alpha Vinyl: 29.544 punten

2. Jumbo-Visma: 29.203

3. Ineos-Grenadiers: 28.591

4. Team UAE: 27.243

5. Bahrain-Victorious: 20.709

6. Bora - hansgrohe: 19.488

7. Alpecin-Fenix: 17.228

8. Groupama-FDJ: 16.090

9. Trek-Segafredo: 15.791

10. AG2R-Citroën: 14.394

11. Astana: 14.226

12. Arkea-Samsic: 13.285

13. Team DSM: 13.283

14. Intermarché - Wanty Gobert: 13.136

15. Movistar: 12.575

16. EF-EasyPost: 12.153

17. Cofidis: 12.127

18. Team BikeExchange: 11.976

19. Israël - Premier Tech: 10.993

20. Lotto-Soudal: 10.950

21. TotalEnergies: 7.517