“Ze hebben eisen die niet passen bij hun niveau”: koersdirecteur haalt zwaar uit naar rensters na hallucinante beelden in Franse koers

Slalommen tussen auto’s en bussen in volle finale. Het peloton van de Tour des Pyrénées - een driedaagse vrouwenkoers in Frankrijk - moest bij wijlen afrekenen met levensgevaarlijke omstandigheden. De UCI zette de rittenkoers een dag eerder dan voorzien stop, maar dat was niet naar de zin van koersdirecteur Pascal Baudron. “Het is niet de moeite waard om maanden energie te steken in een wedstrijd die vervolgens wordt geannuleerd door de grillen van een stel verwende kinderen.”

KIJK. De gevaarlijke toestanden in de finale van de eerste etappe

Veiligheid in de koers, het blijft een precaire zaak. In de Tour des Pyrénées bereidden de toppers van het vrouwenpeloton zich voor op de Tour de France Femmes, die eind juli plaatsvindt. In de allereerste etappe werden de rensters in volle finale stevig opgeschrikt toen ze enkele keren moesten uitwijken voor auto’s en bussen op het parcours. De nietsvermoedende chauffeurs proberen zich in allerijl nog veilig aan de kant te zetten, maar veilig was het allerminst.

De beelden werden al snel gedeeld op sociale media. Cofidis-renster Gabrielle Pilote sprak zich op Twitter uit tegen de gevaarlijke koersomstandigheden. “Dit zijn drie voorbeelden van een hele dag”, schrijft de Canadese. Ook Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond reageerde ontzet. “Dat is onacceptabel. Ik ga meteen aan de slag”, liet Hansen weten. En hij voegde daad bij woord.

De vakbondsvoorzitter riep meteen een vergadering bijeen met de organisatie en de ploegleiders om de veiligheid van de vrouwen te garanderen. Hansen wou meer politiemotoren om de rensters veilig door het parcours te loodsen. Vlak voor de tweede etappe naar Hautacam deelde hij het nieuws mee dat er een akkoord was gevonden, samen met Jolien D’hoore (ploegleidster bij AG Insurance - Soudal-Quick.Step) en de andere verantwoordelijken.

Maar ook in de tweede rit liep het mis. De koers werd geneutraliseerd tot de voet van de slotklim, omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Als antwoord op de kritiek haalde koersdirecteur Pascal Baudron in een gesprek met ‘La Nouvelle République’ hard uit naar de rensters. “Ze hebben eisen die niet passen bij hun niveau. Ze denken dat ze de Tour rijden en dat alle wegen dicht moeten zijn, dat alles afgesloten moet zijn. Maar in Frankrijk is dat onmogelijk.”

Nog voor de start van de slotrit op zondag maakte de UCI door de onveilige toestanden zelf een kruis over de laatste etappe, waardoor de rittenkoers een dag eerder dan voorzien beëindigd werd. “Zelfs Marion Clignet en Elisabeth Chevanne-Burnel (oud-rensters, die betrokken zijn bij de organisatie, red.) zeggen dat de rensters zichzelf in de voet schieten. Er komt een dag dat er geen wedstrijden meer zijn. Dan zullen ze huilen om wat er is gebeurd.”

“Ik heb tegen mezelf gezegd dat het niet de moeite waard is om maanden energie te steken in een wedstrijd die vervolgens wordt geannuleerd door de grillen van een stel verwende kinderen. Ik denk ook aan de vrijwilligers die we gemobiliseerd hebben. Dit is catastrofaal voor de moraal.”

