Zdenek Stybar ‘openhartig’ na de hartingreep die hem (even) uit roulatie haalde: “Ik ben enorm geschrokken”

Wielrennen Evenepoel over contract­ver­len­ging: “Een echte wolf verlaat de roedel nooit”

6 april Remco Evenepoel is “trots en gemotiveerd” na zijn contractverlenging voor vijf jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere. Dat zegt het 21-jarige toptalent in een videoreactie die hij deelde via z’n social media.