Zdenek Stybar lovend over ploegmaat Asgreen: “Kasper is nu eenmaal een jongen die heel hard alleen kan fietsen”

Toen Naesen, Van Avermaet en Van der Poel de kloof op de Deen probeerden te dichten, reageerden Florian Sénéchal en Zdenek Stybar meteen als gebeten honden en legden ze op die manier elke actie compleet stil. “Wij hadden op de meeting gezegd dat we op de Taaienberg de koers gingen opentrekken. Dat gebeurde ook. Het is wellicht uniek dat een volledige ploeg op die plaats vooraan kan zitten in de wedstrijd. Dat was al een eerste nummertje van onze ploeg”, gaf Zdenek Stybar mee.

Asgreen ging op 67 kilometer van de eindmeet in de aanval. Hij werd op 12 kilometer van de eindmeet gegrepen, maar ging in volle finale nogmaals versnellen, ditmaal met de zege als resultaat. “Kasper is nu eenmaal een jongen die heel hard alleen kan fietsen. Herinner je die editie van Kuurne-Brussel-Kuurne? Toen slaagde hij ook in zijn opzet. Tom Steels had ons meegegeven in het oortje dat hij nog iets moest proberen in de finale. Dat deed hij ook. En op welke manier. Toen was het aan ons om alles te counteren. Dit was je reinste teamspirit. Ik kan echt wel genieten van het feit dat Kasper Asgreen wint, ook al had ik zelf graag voor een tweede opeenvolgende keer gewonnen in Harelbeke.”