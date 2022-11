‘Zakenpartners’ in het voetbal: na Van Aert gaat ook Van der Poel in zee met Antwerp

Koers kort KOERS KORT. Eli Iserbyt moet woensdag onder MRI-scan - Van Kessel heeft nieuwe ploeg

Eli Iserbyt (25) heeft geen tweede Europese titel kunnen behalen. Zondag in Namen verliet hij het EK veldrijden immers voortijdig. De reden hiervoor was dat hij last had aan het been en geen kracht meer kon zetten. Zo verder rondrijden had geen enkele zin meer, waarna Iserbyt de remmen dichtkneep. De West-Vlaming ondergaat woensdag in Antwerpen een MRI-scan. Die moet uitwijzen wat de oorzaak is van de pijn.

9 november