Yves Lampaert zet de toon: “Jumbo-Visma moet de Omloop controleren”

WielrennenDe laatste dagen voor de start van de Omloop. De voorbereidingskoersen zitten erop. Wie heeft zich laten zien en is in vorm? Wie moet straks het gewicht van de koers dragen. Yves Lampaert legt druk op de schouders van de concurrentie. “Ze hebben goeie transfers gedaan bij Jumbo-Visma, maar als ze het ook zelf zeggen, mogen ze dat ook bewijzen.”

De Ronde van de Algarve is traditioneel een interessante voorbereiding op het openingsweekend: Stefan Küng is goed en Tom Pidcock rijdt beter dan zijn trainer Kurt Bogaerts vooraf had verwacht. Zijn ploegmaat Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) rijdt ook soepel, maar geeft verstek voor de Omloop.

Langs Belgische zijde noteerden we een zeer goede Dries De Bondt: “Ik was nooit beter in deze periode van het jaar. Mijn verwachtingen zijn hoog”, zegt de ex-Belgisch kampioen van Alpecin-Fenix, die in de slotrit nog in de aanval trok.

Ook Yves Lampaert (Quick.Step-Alpha Vinyl) koos gisteren het hazenpad en is klaar om zijn rol te spelen in de Omloop. “We starten met vier kopmannen: Sénéchal, Asgreen, Stybar en ik. Misschien is Asgreen nog iets meer beschermd dan de andere drie”, zegt Lampaert, die in 2020 tweede eindigde in de Omloop.

“Mijn piek is pas voor de periode van Harelbeke tot Roubaix, maar ik voel mij nu al goed. Ik moet wel zeggen dat ik deze week een beetje ziek ben geworden: sinusitis, vaste kost in deze periode. Ik denk dat ik het heb opgelopen voor de Algarve, toen ik langsging bij Bert Van Lerberghe, wiens zoontje ziek was”, speelt Lampaert een beetje verstoppertje.

Over de tactiek voor de Omloop steekt hij zich niet weg. “Ik hoor dat ze bij Jumbo-Visma zeggen dat ze sterker zijn dan onze ploeg. Misschien is dat wel zo. Ze hebben goeie transfers gedaan, maar als ze het ook zelf zeggen, mogen ze dat ook bewijzen. Het is aan hen om zaterdag de koers te controleren.”

