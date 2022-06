Yves Lampaert wint op overtuigende wijze tijdrit Ronde van België, nummer twee Pedersen behoudt leiderstrui: “Visitekaartje voor Tourselectie”

WielrennenYves Lampaert (Quick.Step-Alpha Vinyl) heeft de tijdrit in de Ronde van België gewonnen. De Belgische kampioen was over 12 kilometer zeven seconden sneller dan Mads Pedersen, die wel leider blijft. De jonge Nederlander Daan Hoole werd knap derde.

Op deze bloedhete vrijdag kregen de renners een tijdrit van 12 kilometer voorgeschoteld in en rond Scherpenheuvel-Zichem. Het was Frederik Frison die een eerste richttijd neerzette, waar Ryan Mullen nipt onderdook. De Ier mocht een hele poos plaatsnemen in de hotseat.

Tot er een razend snel duo aankwam. Eerst dook Florian Vermeersch, ondanks problemen met zijn versnellingsapparaat, bijna twaalf seconden onder de toptijd van Mullen. Maar net na de renner van Lotto-Soudal kwam de Deense sneltrein Lasse Norman Hansen aangstormd. Hij dook op zijn beurt 19 hondersten onder de tijd van Vermeersch. Jammer voor onze landgenoot, die zonder mechanische pech hoogstwaarschijnlijk wat langer in de hotseat had mogen zitten.

Want het duurde wel even voor er nog iemand in de buurt van de tijd van Hansen kwam. Het was verrassend de jonge Daan Hoole die de nieuwe toptijd realiseerde. De 23-jarige Nederlander was drie seconden sneller dan Hansen en reed als eerste sneller dan 51 km/u gemiddeld.

Oppermachtige Lampaert

Heel wat jongens beten hun tanden stuk op die tijd. Ook Victor Campenaerts, al was dat bij de werelduurrecordhouder vooral te danken aan kettingproblemen onderweg. Oscar Riesebeek kwam wel heel dicht, maar hij strandde op twee seconden van zijn landgenoot.

Het was wachten op Yves Lampaert. Aan het tussenpunt was de Belgische kampioen al zeven seconden sneller dan Hoole. Aan de streep waren dat er elf. De Belgische kampioen leek op weg naar de ritzege.

Tim Wellens kwam niet meer in de buurt, Mads Pedersen wel. De Deen was aan het tussenpunt maar een seconde trager dan Lampaert. Zo kregen we nog een razend spannend duel, maar de Deen kwam uiteindelijk toch zeven seconden te kort.

Lampaert doet zo ook een uitstekende zaak in het klassement. Hij klimt naar een tweede plek op tien seconden van leider Pedersen. Tim Wellens blijft derde en volgt nu op 23 seconden.

Lampaert: “Visitekaartje voor Tourselectie”

“Ik was wat te snel vertrokken en ben mezelf wat tegengekomen in het tussenstuk onderweg. Maar ik heb me uiteindelijk wel goed herpakt”, aldus een tevreden Belgische kampioen aan de streep.

“Voor het algemeen klassement vrees ik wel dat Pedersen misschien toch nog wat te veel voorsprong heeft, al is morgen wel een hele zware dag. Als hij een offday heeft en ik een superdag, is alles mogelijk. Als er zich mogelijkheden aanbieden, ga ik ze zeker grijpen. We kunnen misschien ook iets met de ploeg doen, want ook Schmid en Sénéchal staan nog goed in het klassement. Maar het wordt morgen voor iedereen een zware dag in de hitte dus we mogen ons zeker ook niet vergalopperen”, aldus Lampaert.

Deze overtuigende tijdritzege toont dat het wel goed zit met de vorm bij de West-Vlaming. “Ik denk dat mijn prestatie van vandaag wel een extra stimulans is voor de ploeg om mij op te nemen in de Tourselectie. Het geel in Kopenhagen? Dat is denk ik wat te hoog gegrepen.”µ

