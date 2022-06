WielrennenTweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert werd in Gavere voor de vierde keer vice-kampioen. “Ik ben op mijn waarde geklopt en blij met zilver", al was hij ook blij dat de heisa rond zijn uitsluiting in Ronde van België is gaan liggen. “Als ik mijn excuses moet maken aan Tim, bij deze, maar topsport is niet voor doetjes.”

Zijn fanclub Forza Lampaert was talrijk aanwezig in Gavere, maar moest het vocaal afleggen tegen de mannen en vrouwen in de zwarte T-shirts van R.EV. Ook in de tijdrit was ploegmaat Remco Evenepoel een maatje te groot voor Yves Lampaert. “Zoals altijd begon ik snel. Bij het eerste tussenpunt was ik zelfs sneller dan Remco, maar voelde dat ik mijn openingstempo niet kon volhouden. Hoe langer de tijdrit, hoe beter voor Remco. Halfweg wist ik al dat de zege was gaan vliegen. Ik was ook niet tevreden over mijn bochten, ik reed met weinig vertrouwen op het parcours.”

Lampaert strandde uiteindelijk op 37 seconden van Evenepoel. Iets meer dan één seconde per kilometer trager. “Remco is wereldtop in dit werk. Zijn tijdritten zijn zeer constant dit jaar en het verschil met mij is al een heel jaar groot.”

Toch mocht Lampaert zich deze week een beetje Evenepoel voelen. Zoals zijn ploegmaat dat helaas al een paar keer - te veel - is overkomen, kreeg Lampaert op de sociale media een hoop bagger over zich heen. De reden: zijn manoeuvres en uitsluiting in de slotrit van de Ronde van België. “Het was me wel wat. Ik heb de sociale media proberen mijden, maar dat was onmogelijk. Sommige opmerkingen waren er ook wel over. Ik had het nog nooit meegemaakt en ik vind het ook niet nodig om deze heisa mee te maken omwille van een koerstechnische fout. Ik ben bestraft met de uitsluiting en heb die straf zonder morren aanvaard.”

Sinds de slotrit van de Ronde van België heeft Lampaert nog geen contact gehad met Tim Wellens, die in de slachtofferrol kroop. “Ik zal Tim zondag op het BK op de weg wel zien. Indien er excuses aan zijn adres moeten volgen, bij deze. Ik heb een foutje gemaakt, maar wielrennen is een topsport en niet voor dutjes", zegt Lampaert, die na de podiumceremonie ook zijn visie op de feiten gaf aan bondsvoorzitter Tom Van Damme.

“Ik ben blij dat de storm nu wat gaan liggen is en ik weer over het sportieve aspect kan praten. Ik hoop dat ik tegen zondag kan hersteld geraken van de tijdrit en dat het koersverloop op het BK mij gunstig is. Op zo'n vlak parcours wordt een massasprint vermijden, niet simpel. Mijn ideaal scenario. “Alleen toekomen of in een klein groepje.” Een sprint-à-deux met Tim Wellens? (lacht) “No comment.”

