Yves Lampaert is (bijna) weer de oude na sleutelbeenbreuk: “Ik zweef tussen zelfvertrouwen en twijfel”

Het is een raar jaar. Yves Lampaert verzamelde in 2020 amper 36 koersdagen. Maar qua pech kreeg hij meer dan zijn deel. Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar in Kuurne-Brussel-Kuurne viel hij hard op zijn heup nadat hij werd aangereden door de volgwagen van Trek-Segafredo. In augustus, na de hervatting, brak hij zijn sleutelbeen bij een val in Milaan-Turijn. Een blessure die voor meer last zorgde dan voorspeld: Lampaert bleef weken van de fiets, waardoor het haasten werd om op tijd klaar te zijn voor deel twee van de kasseikoersen. “Ik ben nog niet in topvorm, maar kom wel in de buurt”, zegt hij. “Ik ben aan het groeien.”