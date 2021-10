Yves Lampaert: “Ik denk dat ik de beste man in koers was, drie maal lek op een verkeerd moment en dat met zo’n koppel benen”

Wielrennen Philippe Gilbert krijgt omstandig­he­den in Pa­rijs-Rou­baix die hij nooit eerder heeft meegemaakt: “De ‘Hel’ ligt er héél glibberig bij”

30 september Even schrikken was het toch voor Philippe Gilbert tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix. “Ik heb al in striemende regen gereden. In hevige sneeuwval, 45 graden, windvlagen van meer dan 60 kilometer per uur. Maar in de modder? Dat wordt een première!”