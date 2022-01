YouTube-ster Bas Tietema vertoeft met Belgische ploeg op stage: “Profrenner? Hij heeft nog wat tijd nodig”

Wie naar z’n YouTube-kanaal surft, weet genoeg. Bas Tietema is bezeten door het wielrennen. ‘Tour de Tietema’ telt 122.000 abonnees - en still counting, elke video haalt makkelijk 150.000 views. Je kan het zo gek - of origineel - niet bedenken, of het komt aan bod. Meestal via uitdagingen die door zijn fans zelf worden ingestuurd. De Mont Ventoux op met een stadsfiets: check. De Ronde van Vlaanderen betwisten met slechts 50 dagen voorbereidingstijd: check. De mecaniciens met een punt op 10 beoordelen voor hun fietswissels: check.

Eén video steekt er bovenuit. In de Tour de France van 2020 liet Tietema en zijn gezelschap in een zware bergrit de achtergebleven renners een wheelie uitvoeren op de Col des Glières. De kampioen van die contest? Oliver Naesen met 28 meter. “Thanks voor het dagelijkse momentje zonneschijn in deze TDF, dudes!”, schreef Naesen nadien onder de veelbekeken video. Om maar te zeggen: óók de renners kennen de Nederlandse vlogger. ASO was minder tevreden met Tietema’s aanwezigheid en deed er alles aan om hem van het parcours te weren.

Huidallergie

Een creatieveling met een camera. Maar ook met de fiets kan Tietema een eindje overweg. In 2014 werd hij als eerstejaarsbelofte derde in Parijs-Roubaix voor beloften. Als renner van de opleidingsploeg van BMC liet hij onder anderen Stefan Küng en Tiesj Benoot achter zich. Door een huidallergie kon hij zijn talent echter niet optimaal ontplooien. Verdere resultaten bleven uit, in 2018 hing hij zijn koersfiets op 22-jarige leeftijd aan de haak. Enkele maanden later stampte hij met Tour de Tietema Cycling Team z’n eigen wielerploeg uit de grond. Weliswaar voor het amateurcircuit. In september vorig jaar eindigde Tietema derde in een Nederlandse amateurwedstrijd.

Mogelijk zet Tietema nu toch weer die stap naar de profwereld. Hij is deze week een opvallende verschijning op trainingsstage met Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles - een Belgische ProTeam. Tietema werd in het Spaanse Altea gespot door enkele journalisten. Op Instagram bevestigde hij zijn “strijd door de Spaanse bergen”.

Het team is niet toevallig gekozen. Tietema wordt in zijn vlogactiviteiten gesponsord door bookmaker Bingoal.

Lichaamsbouw en recuperatievermogen

“In september hadden we een eerste meeting met Bart”, legt ploegleider Christophe Brandt, manager van Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles, uit vanuit Spanje. “Hij trainde hard voor een comeback en vroeg of meegaan op oefenstage een optie was. Uiteraard was dat voor ons geen probleem gezien onze gedeelde partner. Hij vergezelde ons in december een eerste keer en is er nu opnieuw bij.”

Dat er niet onmiddellijk een contract klaarligt, hoeft niet te verbazen. “Hij fietst al vier jaar lang niet op hoog niveau”, zegt Brandt. “Hij wil zich hier in Spanje testen en uitdagen, maar heeft sowieso tijd nodig. Langs onze kant is momenteel dus niets voorzien om hem aan te werven. Maar talent heeft hij hoe dan ook. Dat merken we in onze trainingssessies. En hij is snel in de sprint. Maar spurten na een training van 50 kilometer is anders dan na 200 kilometer koers. Zijn lichaamsbouw en recuperatievermogen zijn niet dat van een renner. We wachten af.

Een man met honderdduizenden volgers op Instagram en andere sociale media brengt wel een mooie commerciële waarde mee naar een kleinere ploeg waar alle aandacht meer dan welkom is. “Dat is zo. Maar als hij in koers meteen wordt gelost is het negatieve publiciteit. (lacht) Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Met zijn internetprojecten krijgt hij veel aandacht. Terecht. Maar ín de koers heb je credibiliteit nodig als sportman. Moet je een plaats afdwingen. Dat komt niet zomaar, dat is een proces. Alles hangt af van welke stappen hij nog zet. Als hij zich klaar voelt voor meer, dan zullen we praten. Of zal een andere ploeg misschien interesse tonen.”

