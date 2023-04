Yates houdt Pinot af in skioord Thyon en wint de koninginnenrit in Romandië, Uijtdebroeks knap 6de

RECONSTRUC­TIE. “Paniek! Plots had ik enkel nog Remco en Ilan in het wiel”: sterke ploeg rond Evenepoel reed een hele dag onder “stress”

Een imposante Remco Evenepoel, maar bijna had hij zijn raid naar Luik niet kunnen inzetten. Zijn ploeg moest bijzonder diep gaan om de kopman in stelling te brengen. Ziekte, slechte benen en onwillige tegenstanders: Soudal-Quick.Step ging serieus “in stress” tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Reconstructie van een koers waarin de ploeg het even goed moest doen als de kopman. “En toen is Serry’tje beginnen rijden.”