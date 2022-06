Wuyts over Dumoulin: “De manier waarop je de kwetsbare mens een stem gaf was moedig, Tom”

Wielrennen Wout van Aert vanop hoogtesta­ge over zijn nieuwe rol in de Tour: “We gaan met de ploeg vol voor geel én groen”

Wout van Aert is momenteel op hoogtestage in de Sierra Nevada om de Ronde van Frankrijk voor te bereiden. De Belgische kampioen heeft er uitstekend kunnen trainen. “De eindzege in de Dauphiné? Mijn doel in de Tour is de groene trui, dus we hebben niet specifiek gewerkt op klimmen.”

26 mei