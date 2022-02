Wuyts in het Wiel. Vandenbrouckes mooiste wintervlucht in de Omloop van 1999: “Hij tuurde zelfbewust naar een peilloze horizon. Zonder limieten”

Wielrennen Victor Campe­naerts, schaduwfa­vo­riet voor de Omloop: “Nu al beter dan ik vorig jaar ooit was”

Met een hoogtestage van vijf weken en in totaal 3.400 kilometer – evenveel als de totale afstand van de voorbije Tour de France – in de benen, is Victor Campenaerts klaar voor zijn tweede Omloop. “Vorig jaar was ik nog een groentje, nu ben ik misschien wel een schaduwfavoriet”, zegt de renner van Lotto-Soudal.

25 februari