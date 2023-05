WUYTS & VLAEMINCK. “Remco moet en zál voor het roze gaan in de openingstijdrit”: de ultieme voorbeschouwing op de Giro

Podcast WUYTS & VLAEMINCK. “Pogacar zal door blessure geen verkenning van de Tour kunnen doen”

Het zat Tadej Pogacar niet mee afgelopen weekend. De Sloveen brak twee handwortelbeentjes na een val in Luik-Bastenaken-Luik. Hij ziet daarmee de hoogtestage in mei en zijn ideale voorbereiding op de Tour de France in het water vallen. Al vindt ex-wielrenner Allan Peiper dat niet alles verloren is. “Pogacar zal wél mentaal fris zijn voor de start van de Tour”, vertelt hij in de podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’. Luister hierboven naar de volledige aflevering van de scherpste podcast van de koers.