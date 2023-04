WUYTS & VLAEMINCK.“Kopecky is een grotere garantie op winst dan Wout van Aert op dit moment”

KIJK. “Of dit zijn tijdperk is? Het zal een beetje zoals Merckx worden, hij is op goeie weg”: Van der Poel kan leven met tweede plaats achter Pogacar

Geen derde recordzege voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, al kon de Nederlander dat wel plaatsen. “Ik heb gedaan wat ik kon, Tadej was gewoon te sterk. Dat dit zijn tijdperk is? Het zal een beetje zoals Merckx worden, hij is toch goed op weg.”