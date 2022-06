Wuyts en Vanthourenhout over de strijd om geel: “Als Pogacar zijn niveau van vorig jaar haalt, gaat er niets aan te doen zijn”

BK wielrennen “Pas na een beetje alcohol ben ik hier goed in... sluit het vat maar aan!”: Tim Merlier viert titel in café van zijn moeder

“We gaan er verder niet te veel over ‘klappen’, maar wel ne goeie drinken... Sluit het vat maar aan!”. Tim Merlier (29) is niet de man van de bevlogen woorden en al zeker niet wanneer hij zijn verzamelde fans toespreekt in het café Sint-Arnolduspleintje in Wortegem-Petegem, dat uitgebaat wordt door zijn moeder Heidi. “Het is plezant om zo thuis te komen”, sprak de kersverse Belgische kampioen, die zo een einde ziet komen aan een ware pechperiode met een val in Parijs-Roubaix en ziekte die hem de Giro deed missen. Kwam daarbovenop nog een transfer naar de ploeg van Patrick Lefevere die hem bij Alpecin-Fenix niet in dank werd afgenomen. Maar gisteravond konden alle riemen eraf. “Ik ben hier niet zo goed in, het is wat overweldigend”, aldus Merlier nog. “Met een beetje alcohol wel, denk ik.”

27 juni