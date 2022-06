Wuyts en Vanthourenhout over de Belgische ploegen: “De tijd is voorbij dat Hilaire onderweg zat te gloriëren, nu wil hij gloriëren aan de streep”

Wanneer is de Tour geslaagd voor Quick.Step-Alpha Vinyl en Patrick Lefevere? “Als hij Fabio Jakobsen kan lanceren als ritwinnaar. En liefst meer dan één keer”, stelt Michel Wuyts. “De ploeg wil ritten winnen met 3 à 4 verschillende mensen.”

Lotto-Soudal beleefde vorig jaar een dramatische Ronde van Frankrijk. “Ik hoop dat ze in de eerste week meteen kunnen winnen met Caleb Ewan, zodat er gemoedsrust komt binnen de ploeg”, aldus Sven Vanthourenhout. “Dat Lotto-Soudal moet strijden voor een plek in de WorldTour, speelt ook mee. Dat merk ik. Het wordt dan ook wekelijks aangehaald in de pers.”

Alpecin-Fenix heeft met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel meerdere ijzers in het vuur. “Het zou me verbazen mocht Alpecin geen rit winnen”, luidt het bij Vanthourenhout. “Ik verwacht Van der Poel op z’n best. De ploeg zal klaar zijn. Dat Merlier er niet bij is, zal voor Jasper veel rust brengen.”

En dan is er nog Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. “Ik verwacht dat ze de lijn zullen doortrekken van de voorbije maanden. Er is een tijd geweest dat hun dag geslaagd was als ze iemand mee hadden in de vlucht. Nu gaan ze meestrijden voor etappezeges”, stelt Vanthourenhout. Wuyts pikt in: “De tijd is voorbij dat Hilaire (Van der Schueren, red.) onderweg zat te gloriëren achter zijn stuur. Nu wil hij gloriëren aan de streep.”

