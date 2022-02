Wuyts & Boonen over Yves Lampaert: “Een kanshebber voor de Omloop. Iedereen in zijn wiel riep om zijn moeder”

Yves Lampaert maakte in steun van Remco Evenepoel indruk in de Ronde van de Algarve. Dat is ook Michel Wuyts niet ontgaan. “Wat hij bergop deed op de Alto do Malhão, amai. Hij trok het eerste groepje van het peloton op een lint. Ik denk dat iedereen in het wiel van Lampaert en Evenepoel om zijn moeder riep. Als je dat doet in functie van een kopman en je hebt het effect van een rustperiode voor de Omloop, dan ga je meedoen in de finale en ben je kanshebber. Bovendien heeft hij er nog een rekening openstaan met Stuyven.” In 2020 werd Lampaert in de sprint geklopt door Stuyven.