Wuyts & Boonen over meest onderschatte renner van het voorjaar: “Quinten Hermans heeft het potentieel om een klassieker te winnen”

Waalse Pijl Evenepoel ziet Van Aert zondag pas voor het eerst terug sinds WK: “Of die koffie al gedronken is? Neen, dat nog niet”

“Dat ze samen maar eens een koffie moeten gaan drinken”, was de algemene teneur in de nasleep van het WK van eind september in Leuven. In de ontgoocheling om de gemiste wereldtrui voerden Evenepoel en Van Aert via de media een oorlogje uit over de toegepaste tactiek. In Luik-Bastenaken-Luik zien de twee zondag elkaar pas voor het eerst terug, zo zei Evenepoel vandaag na een Waalse Pijl waarin hij fungeerde als super domestique voor Alaphilippe, die vierde werd.

20 april