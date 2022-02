Wuyts & Boonen, onze nieuwe wielerpodcast: “Ik heb Wout van Aert nog nooit zo sterk gezien als nu”

Independer Stormscha­de aan je woning of auto? Dit moet je doen

Rukwinden tot 130 kilometer per uur zoals we die vandaag op verschillende plaatsen meemaken door storm Eunice, kunnen aardig wat ellende met zich meebrengen. Wat zijn de stappen bij stormschade? En wat onderneem je best nog voor een storm in alle hevigheid losbarst? Spaargids.be en Independer.be zetten de belangrijkste zaken op een rij.

9:26