“Wunderbar”: Van Aert maakt eerste tochtje in Zwitserland (op gravelfiets)

Na een hoogtestage van 2,5 weken in de Sierra Nevada en een korte tussenstop aan het thuisfront is Zwitserland de volgende halte in de voorbereiding van Wout van Aert op de Tour. Terwijl het grootste deel van de Tourploeg van Jumbo-Visma zondag van start gaat in het Critérium du Dauphiné, last Van Aert een extra hoogtestage in om de periode tot de start van de Ronde van Zwitserland te overbruggen. Onze landgenoot verblijft er in een berghut op bijna 3.000 meter hoogte, vlakbij de gletsjer van Diavolezza, dicht bij de Italiaanse grens. Het Berghaus Diavolezza is voor Van Aert geen onbekende - hij ging er al trainen in 2021 als voorbereiding op het WK in Leuven.