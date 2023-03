“Wout vroeg of ik wou winnen”: indrukwekkende Van Aert schenkt Gent-Wevelgem aan luitenant Laporte na ware demonstratie

Christophe Laporte: “Wout vroeg op tien kilometer van de streep of ik wou winnen”

Tweede in de E3 Saxo Classic vorig jaar, tweede in Gent-Wevelgem vorig jaar. Nu dan toch die overwinning in een klassieker, en of Christophe Laporte daar blij mee was. “Voor een jongen als ik is dat een droom. Wout vroeg op tien kilometer van de streep of ik wou winnen. Hij kon het antwoord natuurlijk raden.”