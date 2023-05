Wout versus Remco op BK tijdrijden? Van Aert overweegt ernstig deelname aan tijdrit

Sonny Colbrelli zoekt zijn weg na de hartproble­men: “Ik heb af en toe nog donkere momenten, maar ik probeer vooral aan de mooie dingen te denken”

Dagelijks beeld in de Giro: een paar uur voor de aankomst van de renners bolt een man in een blauwe trui met Europese sterren over de finish. Op een e-bike. Op zijn 33ste is Sonny Colbrelli geen coureur meer, hartproblemen dwongen hem om zijn leven helemaal om te gooien. Hij begeleidt nu vips en sponsors, snuffelt aan een politieke carrière en studeert voor ploegleider. “Ik probeer een goeie mens te zijn.”