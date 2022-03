Wout van Aert ziet enkel positieve punten na Parijs-Nice: benen, hoofd, ploeg, het zit allemaal goed

Parijs-Nice Roglic neemt na krachtme­ting op Col de Turini grote optie op eindzege Pa­rijs-Ni­ce en viert met zoontje als schans­sprin­ger: “Mijn beste podium ooit”

Primoz Roglic (32) liep te stralen na zijn ritzege in Parijs-Nice. Hij won, maar kleine Lev (2,5) stal de show. Papa en zoon poseerden samen als schansspringers op de top van de Col de Turini. “Dit was mijn beste podium ooit”, lachte Roglic senior. Zondag opnieuw op het eindpodium in Nice?

12 maart