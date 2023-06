Wout van Aert zet te vroeg aan en moet winst aan Girmay laten: "Met iets betere inschatting zat ritzege erin”

Wout van Aert is weer coureur na weken hoogtesta­ge: “Het doel in de Tour? Zoveel mogelijk ritten winnen”

Goed, de eerste tijdrit in de Ronde van Zwitserland heeft hij niet gewonnen. Wout van Aert (28) had er nochtans zin in. Maar wat telt is dat hij, na weken hoogtestage, weer coureur is. “Misschien win ik maandag wel in Zwitserland. En anders in de Tour.”