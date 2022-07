Wout van Aert wint na-Tourcriterium in zijn Herentals: “Een avond die ik voor altijd ga onthouden”

WielrennenThuisrijder Wout van Aert heeft het na-Tourcriterium in Herentals gewonnen. Onze landgenoot versloeg Mathieu van der Poel en Tim Merlier in de sprint. Voor de start kreeg Van Aert een hartelijk ontvangst van de tienduizenden aanwezigen.

Wat een entree. Thuisrijder Wout van Aert werd als een held onthaald in Herentals. “Of dit mijn verwachtingen overtreft? Voorlopig wel”, klonk het voor de start. “Het is heel leuk om zien dat sommige mensen iets groens hebben aangetrokken. Dat is bijzonder. Deze avond zal ik voor altijd onthouden. Hoe het met mijn verkoudheid gaat? Ik ben niet zo fit als vorige week, maar ik wou hier absoluut bij zijn. Het publiek zal me energie geven.”

En of hij energie kreeg. Van Aert won uiteindelijk het na-Tourcriterium voor eigen volk. De winnaar van de groene trui rekende in de sprint af met Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Tim Merlier. De renners moesten 50 rondjes van 1,84 kilometer afwerken, in totaal 92 kilometer.

Van Aert last na vandaag een rustpauze in en ontbreekt dus in de Clasica San Sebastian. “Ik kan die koers ooit winnen. Maar ik ben nu totaal niet hersteld van de Tour en heb ook nog eens een zware verkoudheid opgelopen. Het heeft dus geen nut om naar daar te gaan.”

Sarah De Bie: “Heb Wout nog nooit zo vermoeid gezien”

Sarah De Bie, vrouw van Wout van Aert, heeft genoten van de prestaties van haar man in de Tour. “Het was echt mooi om zien, ik ben elke dag blijven kijken. Hoe het is om met de beste coureur samen te zijn? Hij blijft gewoon de vader van onze zoon, en mijne man. Al moet ik nog elke dag met de ogen knipperen. Het is niet normaal hoeveel mensen naar hem opkijken.”

Van Aert is verkouden en neemt wat extra rust. “Hij heeft heel hard afgezien in de Tour. Vooral in die bergrit, daags voor de tijdrit”, weet Sarah. “Ik heb hem nog nooit zo vermoeid gezien. Hij heeft zich echt moeten opladen voor die twee criteriums (in Roeselare en Herentals, red.). Maar het is mooi dat hij zoveel moeite doet voor de fans. Deze morgen zei hij wel dat hij zich nog slechter voelde. Daarna heeft hij heel de dag op de zetel gelegen.”

Vader en zoon Dewyngaert in VTM Nieuws over Van Aert: “Juiste keuze om de riem eraf te halen”

