Wout van Aert versus Filippo Ganna, wie wint straks (en pakt zo de gele trui)? “Er is een ‘materiaaloorlog’ bezig. En de tijdrit in Kopenhagen is de grote confrontatie”

Tour de France Bij de huiszoekin­gen van Bahrain Victorious viel politie ook binnen bij Dylan Teuns in Halen

Dylan Teuns (30) heeft speurders over de vloer gekregen bij hem thuis in Halen. Donderdagmorgen om half zes, één dag voor de start van de Tour, liep ook de Deense politie het hotel van de ploeg in Glostrup binnen. Vragen bij Team Bahrain Victorious worden steeds groter. Niemand wilde ze donderdag beantwoorden.

30 juni