Wout van Aert vanop hoogtestage over zijn nieuwe rol in de Tour: “We gaan met de ploeg vol voor geel én groen”

WielrennenWout van Aert is momenteel op hoogtestage in de Sierra Nevada om de Ronde van Frankrijk voor te bereiden. De Belgische kampioen heeft er uitstekend kunnen trainen. “De eindzege in de Dauphiné? Mijn doel in de Tour is de groene trui, dus we hebben niet specifiek gewerkt op klimmen.”

Wout van Aert zit al een tijdje samen met enkele teamgenoten van Jumbo-Visma in de Sierra Nevada. “Vandaag was een rustige dag, da’s altijd leuk. We hebben er hier al een mooi trainingskamp opzitten. Weinig speciaal te melden, en dat is maar goed ook zo”, vertelde de Belgische kampioen.

Van Aert zit dus op schema voor de Tour. “Ik heb nog wat vakantie proberen te nemen na Luik-Bastenaken-Luik. Toen ik hier aankwam, had ik zeker nog niet de beste benen, maar intussen begint dat wel goed te vlotten. Ik kijk alweer uit naar de Dauphiné in eerste instantie, maar dat staat natuurlijk allemaal in functie van het grote doel deze zomer.”

Van Aert kent een uitstekende voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Maar eerst staat de Dauphiné op het menu. “Een belangrijke koers”, aldus ‘WvA’. “Het is alweer een tijdje geleden dat ik de Dauphiné heb gereden, en er zitten een paar lastige ritten tussen waar waarschijnlijk gesprint zal worden. Ik kijk ernaar uit om daarin vertrouwen op te doen en hopelijk een ritje te kunnen meepikken.”

Volledig scherm © Photo News

Een eindzege in de Dauphiné zit er niet meteen in. “Mijn doel in de Tour is de groene trui, dus we hebben niet specifiek gewerkt op klimmen. We staan wel grotendeels met de Tourploeg aan de start, dus het zal wel nuttig zijn om te zien hoe vlot de samenwerking verloopt en om zo een laatste stap te zetten richting Tour.”

Focus op groen

Groen voor Van Aert, geel voor Roglic. Hoe groot is het geloof in eindwinst bij Jumbo-Visma? “Zeer groot. We hebben ook nog Jonas Vingegaard die vorig jaar verrassend tweede werd in de Tour. Hij is nog heel jong en wordt elk jaar sterker. We maken zeker kans, en gaan dus vol voor geel én groen.”

Volledig scherm © BELGA

De rol van Van Aert zal anders zijn dan de voorbije jaren. “Toen reed ik in dienst van de ploeg, en kon ik af en toe een rit uitkiezen om voor eigen succes te gaan. Nu ligt de focus meer op de groene trui, waar ik elke dag mee bezig ga moeten zijn. Ik ga punten moeten pakken in de tussensprints, dat is nieuw. Dan ga ik in de bergen af en toe mijn rust nodig hebben. Relatieve rust dan. Het wordt lichtjes anders, maar hoe verder we naar het einde van de Tour gaan, hoe meer de ploeg ook op mij kan rekenen als helper.”

Geen WK tijdrijden

Na de Tour volgt in september het WK in Australië. Van Aert plant niet deel te nemen aan de tijdrit. “Voorlopig gaat mijn voorkeur daar niet naar uit. We hebben begin dit jaar een aantal doelen geprikt, en de wegrit is daar zeker één van. Dat parcours moet goed bij me passen. Ik heb vorig jaar geleerd dat het moeilijk is om op beide te focussen. Misschien heb ik m’n grootste kans op een gouden medaille wel gemist door niet 100 procent op het tijdrijden te focussen. Die fout wil ik liever niet opnieuw maken. Ook de wedstrijden in Canada zijn een doel voor mij, een week voor de tijdrit. Dat maakt het moeilijk combineerbaar.”

Van Aert slaat ook het BK tijdrijden over. “De datum valt gewoon moeilijk. Da’s heel jammer, hopelijk past dat in de toekomst wel nog eens in mijn planning. In de Tour ben ik wel ambitieus in de eerste tijdrit, die hoop ik te winnen.”

Hoe ziet Van Aert zijn komende week er nog uit? “Ik ben nog tot maandag hier, dan zitten de drie weken hoogtestage erop. Dan ga ik thuis nog even de mentale batterijen opladen, en tegen het weekend reizen we af naar Frankrijk voor de Dauphiné.”

Volledig scherm a © PN/rv