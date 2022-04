Wout van Aert trekt, zonder ideale voorbereiding en zonder ideaal gewicht, naar Ardennen: “Ik ga ervoor in Luik”

Wielrennen Philipsen, die ploegmaat doodsmak ziet maken, sprint opnieuw naar tweede plaats in Ronde van Turkije

Opvallend tafereel vandaag in de Ronde van Turkije. Bij het ingaan van de laatste rechte lijn moest Jasper Philipsen noodgedwongen uitwijken en tikte daarbij zijn ploegmaat Edward Planckaert in de dranghekken. In de daaropvolgende sprint spurtte Philipsen nog naar de tweede plaats. Zijn derde tweede plek al in de Ronde van Turkije. Hij won één etappe en blijft in het groen rijden.

14 april