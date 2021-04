Wout van Aert trekt met veel vertrouwen richting Ronde (en knalt Oude Kwaremont op): “Verwacht van mezelf dat ik ga winnen”

WielrennenZonder zorgen en met veel vertrouwen: Wout van Aert is klaar voor de Ronde van Vlaanderen. In een gesprek met VTM NIEUWS blikt de topfavoriet vooruit naar zondag. “Deze keer heb ik echt kunnen toewerken naar de Ronde. Mijn verwachtingen zijn even hoog als die van het volk.”

Even de beentjes testen. Is Wout Van Aert zondag wat van plan op de Oude Kwaremont? Afgaand op z’n trainingstochtje gisteren zou het zomaar kunnen. Het Jumbo Visma-speerpunt pakte op de kasseihelling uit met een bijzonder snedige versnelling, niémand die ook maar in de buurt kwam. Het leverde hem op Strava de achtste plaats aller tijden op. “Vandaag is een traditionele dag om te verkennen, dus ik zal zeker niet de enige prof geweest zijn. Ik heb er een goeie training van gemaakt. Het was het uitgelezen moment om nog eens af te zien. Ik had er al vertrouwen in en dat heb ik nu nog steeds. Maar ik hoop daar natuurlijk vooral zondag goed naar boven te fietsen.”

De offday in de E3 Harelbeke, ook wel de generale repetitie voor de Ronde, heeft duidelijk geen sporen nagelaten. “Dat was een accident de parcours”, zegt Van Aert zelf. “In de finale heb ik de prijs betaald voor mijn geleverde inspanning. Dat was een verloren koers, maar ik heb er wel veel uit geleerd. In Wevelgem heb ik laten zien dat ik de knop kan omdraaien.”

Volledig scherm Wout van Aert vandaag tijdens de verkenning van de Ronde-finale. © Gregory Van Gansen / Photo News

Wie die zondag ook zal moeten omdraaien, is Mathieu van der Poel. De Nederlander zakte gisteren in Dwars door Vlaanderen door het ijs en kende niet meteen de beste voorbereiding op de Ronde. Al maakt Van Aert zich geen illusies. “Het was gisteren een atypische koers met een atypisch beeld van Mathieu. Maar hier knoop ik geen conclusies aan vast. Ik ken Mathieu al langer en hij staat er wel vaker meteen weer na een slechte dag. Zondag zal hij op de afspraak zijn.”

Als dat het geval is, krijgen we zondag misschien een herhaling van de epische sprint van vorig seizoen. Toen moest Van Aert nipt de duimen leggen voor Van der Poel. “Ik heb die sprint nog vaak proberen te winnen in mijn slaap. Dat was een enorme teleurstelling. Als ik de Ronde zondag wel zou winnen, zal ik er zeker aan terugdenken. Maar die motivatie heb ik niet nodig.”

Volledig scherm De millimetersprint tussen Van der Poel en Van Aert tijdens de vorige Ronde. © Photo News

“Of ik ooit al sterker geweest ben dan nu? Ik benader zeker mijn niveau van de vorige Ronde, al heb ik er deze keer echt naar kunnen toewerken. In oktober reed ik met de laatste energie die in mijn lichaam zat. Ik verwacht van mezelf dat ik ga winnen. Dat moet altijd je insteek zijn als renner. Mijn verwachtingen zijn even hoog als die van het volk.”

Van Aert had het ten slotte ook nog over de afgelasting van Parijs-Roubaix, waardoor hij de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race toevoegde aan zijn programma. “Ontzettend jammer”, zegt hij. “Iedereen snapt wel dat de volksgezondheid belangrijker is dan sport op sommige momenten. Toch blijft het raar dat koers in Vlaanderen wel kan georganiseerd worden en 50 kilometer verder in Roubaix niet. Maar we moeten er ons bij neerleggen. De focus ligt nu vol op de Ronde.”

Bekijk hier het volledige interview:

Volledig scherm Van Aert voor de camera van VTM NIEUWS. © VTM