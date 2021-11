Wout van Aert toont in ‘Wout’ zijn truitjescollectie: “Ik heb het WK-pak van Ganna, hij het mijne”

Dat hij alles eens moet beginnen opschrijven, zegt Wout van Aert. De drievoudig wereldkampioen veldrijden stelt in de docu ‘Wout’ de truitjesverzameling in de kelder van zijn huis voor. “Als ik ergens een speciale leiderstrui heb gedragen, dan houd ik die bij.”

“Ik houd niet alleen de overwinningen bij, maar ook speciale momenten. Zoals mijn het pak van mijn eerste veldrit na mijn blessure in de Tour. Voor mij was dat speciaal. Of het pak van Roubaix, dat was een uniek tenue omdat Jumbo 100 jaar was en op de koop toe was het een natte Roubaix.”