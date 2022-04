Wout van Aert tevreden met “hoogst haalbare” derde plek en optimistisch over toekomst: “Op een superdag kan ik hier winnen”

Luik-Bastenaken-Luik“Dit was het hoogst haalbare, ik moet hier trots op zijn.” Wout van Aert (27) zette met een goed gevoel een punt achter zijn voorjaar. “Ik geloof dat het mogelijk is om hier ooit te winnen.”

Geklopt door Quinten Hermans in de sprint voor de tweede plaats: voor Wout van Aert was het niet zo onlogisch. “Ik was helemaal leeg”, zei hij. “Ik was bang dat er mij nog gingen passeren. Quinten kwam me met veel snelheid voorbij. Als de streep vijf meter verder had gelegen, waren er nog twee voor mij geëindigd. Ik heb op het einde alles op alles gezet om te kunnen sprinten voor het podium, maar dat heeft veel energie gekost, ik moest verschillende jongens gaan halen.”

In die omstandigheden gaf de derde plaats voldoening. “Ik start niet om derde te worden, maar ik moet wel trots op zijn dat resultaat”, zei Van Aert. Nog belangrijker was zijn algemene conclusie na zijn debuut in Luik: hier is misschien meer mogelijk in de toekomst. “Als ik een superdag heb, en de koersomstandigheden zitten mee, dan denk ik dat het mogelijk is om hier te winnen. Maar dan zal ik wel keuzes moeten maken: om hier te winnen, moet de voorbereiding perfect zijn.”

Volledig scherm © BELGA

Gisteren zat er gewoon niet meer in. “Er was één man sterker dan al de rest”, zei Van Aert. “Ik moet geen spijt hebben van de beslissingen die ik heb genomen. Het was aanklampen op de steile beklimmingen. Ik heb mijn energie gespaard tot La Roche-aux-Faucons. Als ik zie hoe lastig ik het daar had, ik moest zelfs even lossen, ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt.”

Evenepoel proberen volgen was niet door zijn hoofd gegaan. “Ik wist dat het belangrijk was toen Remco ging op La Redoute, maar ik dacht dat hij risico nam om zichzelf op te blazen. Ik had daarom wel een goed gevoel bij de situatie op dat moment. Meestal is het te vroeg op La Redoute, normaal is dat niet de juiste tactiek, maar de klasse van Remco heeft er anders over beslist. Movistar en Bahrain hadden nog veel volk en die hebben echt hard gereden. En er was wind op kop: dat maakt zijn prestatie nog straffer.”

Volledig scherm © BELGA

Van Aert maakte ook nog de eindbalans op van zijn voorjaar. Hij won de Omloop en de E3, maar zijn grote doel kon hij niet realiseren. “Ik wilde een Monument winnen en dat is niet gelukt. Maar ik denk dat ik omstandigheden kan inroepen (hij kreeg corona begin april waardoor hij de Ronde en de Amstel miste, red.). Dat ik daarna nog tweede in Roubaix en derde in Luik word, was boven de verwachtingen.”

Conclusie: “Mijn voorjaar was goed, maar het was geen 10 op 10.”

Volledig scherm © ANP / EPA