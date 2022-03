Wout van Aert straks niet langer enige favoriet en dat is goed nieuws: “Het is koers, geen PlayStation”

WielrennenAchtste. Tot dusver zijn slechtste uitslag in Milaan-Sanremo. Wout van Aert was na afloop teleurgesteld, maar om de hoek loert een positief neveneffect. Alpecin-Fenix, Bahrain, Trek-Segafredo en good old Quick.Step - Alpha Vinyl. Ook zij hebben voortaan een topfavoriet in hun rangen. Het moet Van Aert en Jumbo-Visma helpen energie te besparen in de rest van het voorjaar.