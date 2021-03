Wout van Aert stelt zichzelf gerust na tegenvallende E3: “Ik ging vrijdag niet met een leuk gevoel slapen”

WielrennenEen overwinning in een Vlaamse klassieker ontbrak nog op de erelijst van Wout van Aert, die nu al indrukwekkend is. Dat zette Van Aert zondag recht in Gent-Wevelgem. Het was een zoete revanche op zichzelf, nadat hij in de E3 Harelbeke zichzelf nog “dood had gereden”. En nu maar bidden dat er tegen de Ronde van komende zondag geen nieuwe besmettingen aan het licht komen. “Je kunt niet zeggen dat zo’n dag als vandaag veilig is.”