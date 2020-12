“Wout van Aert staat hoog op verlanglijst van Team Ineos”

Veldrijden ‘Kristallen Fiets’ Lotte Kopecky crosst nog vier keer en mikt op sterk BK in Meulebeke

17 december Lotte Kopecky, laureate van de Kristallen Fiets 2020, heeft de smaak van het veldrijden goed te pakken. De tweevoudige Belgische kampioene op de weg (tijd- en wegrit) en winnares van de zevende etappe van de vrouwen-Giro, werd eind oktober al knap elfde en beste landgenote in de Koppenbergcross. In Ruddervoorde en Antwerpen finishte ze respectievelijk als 38ste en 28ste. Kopecky (25) komt dit seizoen nog vier keer in actie. Op tweede kerstdag is ze van de partij in de zevende manche van de Superprestige in Heusden-Zolder. Voor de Wereldbekermanches in Dendermonde (27 december) en Hulst (3 januari) krijgt ze van bondscoach Sven Vanthourenhout een wildcard. Doel is uiteindelijk om op 10 januari een sterk BK neer te zetten in Meulebeke. Daarna focust Kopecky opnieuw op de weg én op haar voorbereiding op de olympische ploegkoers (met Jolien D’hoore) in Tokio.