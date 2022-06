Wout van Aert sprint bij terugkeer meteen naar ritwinst én geel in openingsetappe Dauphiné: “Hard aan sprint gewerkt”

DauphinéWout van Aert heeft zijn eerste koers sinds Luik-Bastenaken-Luik meteen winnend afgesloten. In een sprint met een uitgedund peloton troefde hij Hayter en Quinn vrij eenvoudig af. Onze landgenoot is zo ook de eerste leider in het klassement.

In een heuvelachtige etappe lagen de meeste klimmetjes in de beginfase. Er werd dan ook een lange strijd voor de vroege vlucht verwacht. Maar die kwam er niet. Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM) reed bergop weg en kreeg wat later het gezelschap van zijn landgenoot Maxime Bouet (Arkéa Samsic) en de jonge Belg Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert).

Zij reden een voorsprong van een drietal minuten bij elkaar, maar het peloton gaf hen geen vrijgeleide. Onder impuls van Jumbo-Visma en BikeExchange-Jayco, voor respectievelijk Van Aert en Groenewegen, bleven de drie vluchters heel de rit binnen schot.

Uitdunning bergop

Voorin griste Rolland alle bergpunten mee en zo verzekerde de ervaren Fransman zich van de eerste bolletjestrui. Het verschil bleef intussen schommelen rond de twee minuten. Alles onder controle voor het peloton dus.

Op de het laatste klimmetje van de dag legden de mannen van Trek-Segafredo een zeer strak tempo op. Zo kwamen sprinters als Groenewegen, Mozzato, Molano en Bauhaus al snel in de problemen.

Het uitgedunde peloton kwam zo ook in sneltempo tot bij de vluchters. Op de uitloper van het klimmetje zagen we heel wat nieuwe aanvalspogingen. Enkel Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl) kon een kloofje slaan. Voor Groenewegen en co was intussen het zaak om in de afdaling de scheve situatie recht te zetten.

Oppermachtige Van Aert

Onder impuls van INEOS Grenadiers werd Honoré snel tot de orde geroepen. De kloof met de groep Groenewegen bleef zo ook status quo rond de minuut. Ze kwamen nog wel even tot op 25", maar voorin bleven ze de gashendel vol opendraaien en Groenewegen en co zagen nooit meer de kop van de koers.

We snelden met een uitgedund peloton richting finish. In de sprint was er niets te doen aan Van Aert. Hij remonteerde eenvoudig Ethan Hayter, hield de Brit en Sean Quinn achter zich en begint zo zijn Dauphiné met ritwinst en geel. Jasper Stuyven werd zesde, Maxim van Gils achtste.

Van Aert: “Voorbije weken gewerkt aan sprint”

“Het was eigenlijk wel een gekke finale”, sprak Van Aert meteen na de finish bij Eurosport. “Ergens hadden we dat ook verwacht, want veel ploegen wilden van de sprinters af raken. Maar ik kon aanpikken en voelde me goed voor de sprint. Hoe het klimmen ging? Vrij comfortabel, maar dat betekent zeker niet dat dit een makkelijke zege was. Hayter is bezig aan een goed seizoen, het was niet simpel om hem te kloppen.”

Maar dat lukte dus wel en Van Aert pakte zo ook geel. “Ik zou die graag zo lang mogelijk houden, ja. We zijn hier met een grote ploeg en de komende ritten moeten me goed liggen. In het weekend kan ik hem dan hopelijk aan Primoz (Roglic, red.) geven.”

Van Aert bereidt zich voor op de Tour, waar hij op groen mikt. “Dat zit zeker in mijn hoofd. Afgelopen lente was ik niet altijd even blij met mijn gevoel en daarom hebben we de voorbije weken hard aan mijn sprint gewerkt. Nu heb ik ook het gevoel dat het weer goed zit.”

