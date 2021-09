Wout Van Aert speelt geen verstoppertje en steekt goede vorm in aanloop naar WK niet onder stoelen of banken: “Ik voel me heel, heel goed”

WielrennenWout van Aert is bij de topfavorieten om over minder dan drie weken wereldkampioen wielrennen te worden. Er is een tijd geweest dat favorieten zich verstopten in de aanloop naar zo’n WK. Maar niet Wout van Aert. Hij wil deze week de Tour of Britain winnen. Hij verloor vandaag tijd in de ploegentijdrit en reed bijna vloekend over de streep: “Achteraf is het makkelijk praten, maar zonder die lekke band waren we toch sneller geweest.”