Wout van Aert: “Soms vraag ik me af wat ik mezelf aandoe”

2020 zal Wout van Aert niet bijblijven als een dramatisch, maar wél als een succesvol jaar. Zeges in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Tour. En alle ereplaatsen niet te vergeten. “Op welke wedstrijd ik het liefst terugkijk? Het is moeilijk kiezen tussen de Strade en Sanremo. Dat waren de eerste twee koersen na een hele lange periode zonder. Het was voor iedereen onduidelijk hoe ik daar zou instappen, en het resultaat kwam eigenlijk wat onverwacht. Die week blijft me sowieso het meeste bij.”

Maar de winnaar in Van Aert vergeet ook de ereplaatsen niet. Dat dubbel zilver op het WK en de tweede plek in de Ronde van Vlaanderen wringen. “Ik heb weinig dieptepunten gekend. Natuurlijk was het lastig om zowel op het WK als in de Ronde van Vlaanderen net naast de overwinning te grijpen. Op het WK werd ik telkens geklopt door iemand die beter was, maar in de Ronde was het toch heel close. Als ik dan toch een koers moet kiezen waar ik minder graag op terugkijk, dan is het de Ronde van Vlaanderen omdat de winst zo dichtbij was. De eerste dagen na de Ronde dacht ik constant na wat ik anders had kunnen doen of waarom het net niet gelukt was. Het heeft dus wel wat moeite gekost om die teleurstelling te verwerken.”

Hoe dan ook is dat hoofdstuk nu afgesloten. Van Aert focust alweer op zijn nieuwe doelen, in het veld. “Ik kijk ernaar uit om het in het veld op te nemen tegen Mathieu. Het zal zeker niet makkelijker zijn voor mij, iedereen kent Mathieu’s behendigheid op de fiets... Zelfs als ik heel goede benen heb, is het nog altijd moeilijk om in zijn buurt te komen. Maar dat wil niet zeggen dat ik mij gewonnen geef. Ik heb mij de laatste jaren te weinig kunnen laten zien in de cross door omstandigheden, blessures of gewoon een mindere vorm. Maar het blijft het doel om op m’n best te zijn in de cross.”

Hoe zijn programma er precies uitziet? “Ik heb de keuze gemaakt om zo snel mogelijk terug wedstrijden te rijden”, aldus Van Aert. “Ik zal zeker niet met m’n beste conditie aan de start staan. Op een korte periode doe ik direct aan drie crossen mee, en daarna train ik voor een iets langere periode om hopelijk vanaf de kerstperiode echt op mijn best te zijn.” Van Aert start zijn crossseizoen in Kortrijk (28/11), waarna hij kort daarna ook Tabor (29/11) en Boom (6/12) rijdt.

En zo blijft Van Aert maar bezig. “Soms vraag ik me ook af wat ik mezelf aandoe door zo’n druk programma te rijden. Anderzijds hebben veel collega’s hun volgende doel pas in februari of ergens in het voorjaar gepland, en zo lang zou ik echt niet kunnen wachten. Het houdt me scherp.”

Stevige trainingen

Van Aert trok deze week naar Spanje, samen met zijn ploegmaat Amund Grøndahl Jansen. Daar werkt hij stevige trainingen met een pak hoogtemeters af, zo leert een blikt op zijn Strava-account. De cijfers na vijf dagen trainingsarbeid: Bijna 8.000 hoogtemeters, 511 kilometer in iets minder dan achttien uur én twee loopsessies van 12 kilometer en 6 kilometer.

