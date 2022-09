Wout van Aert sneert naar wielerbond en kosten voor vlucht naar Australië: “Ik zal nog geld in mijn valies moeten bijsteken”

WielrennenWout van Aert probeert vanavond de GP van Quebec te winnen in Canada, maar dat moet vooral met het WK in Australië in het achterhoofd gebeuren. De kopman van de Belgische ploeg staat in elk geval al op zijn strepen, zo bewees hij met een gepeperde tweet over de verplaatsingskosten.