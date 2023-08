Wout van Aert rijdt dit weekend gravelkoers in Ardennen en wil deelnemen aan WK gravel: “Fijn om eens uit te testen”

Opvallend nieuws: Wout van Aert (28) gaat gravelbiken. De Belgisch kampioen tijdrijden komt dit weekend in actie in Houffa Gravel, een gravelkoers in de Ardennen. Van Aert ziet de wedstrijd als opstapje richting het WK in oktober, waar Van Aert aan wil deelnemen.

“Ik heb nu even rust gehad, dus ik heb niet de beste conditie”, zegt Van Aert. “Maar het is fijn om het materiaal een keer te testen en te kijken hoe het er aan toe gaat in zo’n wedstrijd. Ik hoop wat op te steken van de specialisten die aan de start staan. Het is leuk om te voelen hoe het allemaal werkt”, aldus Van Aert, die op 8 oktober ook graag wil deelnemen aan het WK gravel in het Italiaanse Veneto.

“Ik vind het wel nuttig om op voorhand al een gravelwedstrijd gereden te hebben. Dit is een mooie kans, dicht bij huis”, aldus nog Van Aert. “Ik rijd hier vooral omdat ik het leuk vind om te koersen en me te tonen aan mijn supporters en het publiek. En het gravellen is iets dat ik gewoon ook heel graag doe.”

Ook enkele oud-renners, zoals Jan Bakelants en Niki Terpstra, komen aan de start in Houffalize. De race is de enige Belgische qualifier van de UCI Gravel World Series. Het is met andere woorden de enige kans voor gravelbikers om in eigen land een WK-ticket te bemachtigen. De 25 procent snelste renners plaatsen zich voor dat WK. Ook recreatieve gravelbikers kunnen deelnemen.

Volledig scherm Van Aert tijdens het WK tijdrijden. © BELGA

Tour of Britain

Eind volgende week maakt Van Aert zijn rentree op de weg in de Tour of Britain. In 2021 was was Van Aert daar dé ster, toen hij winst in het eindklassement koppelde aan vier ritzeges. De Britse wielerronde vindt plaats van 3 tot 10 september.

Van Aert behaalde begin deze maand ereplaatsen op het WK op de weg (tweede) en het WK tijdrijden (vijfde). Nadien ging de riem er even af en genoot Van Aert van een korte break met zijn gezin, dat eind juli uitbreidde met de geboorte van een tweede zoontje Jerome.

In Groot-Brittannië herbegint Van Aert opnieuw, mogelijk met het oog op het EK in het Nederlandse Drenthe. In de marge van het WK gaf bondscoach Sven Vanthourenhout al aan dat Van Aert interesse had om deel te nemen op het parcours rond de VAM-berg. Hij zou kandidaat zijn voor zowel de wegrit (24 september) als de tijdrit (20 september) op Nederlandse bodem.

